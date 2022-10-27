شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: تأمين 600 ألف جرعة لقاح للكوليرا خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور فراس الأبيض تأمين 600 ألف جرعة لقاح لوباء الكوليرا على أن يتسلمها لبنان خلال أسبوعين.

وأكد الأبيض، في تصريح الأربعاء، أن مجموعة التنسيق الدولية لتوفير اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية قدمت ردا إيجابيا بالموافقة على طلب لبنان لتوفير لقاح الكوليرا .. مشيرا إلى تشكيل لجنة للقاح الكوليرا برئاسته وعضوية موظفين في وزارة الصحة العامة وخبراء في منظمات دولية من أجل إعداد الخطة الوطنية لنشر اللقاح على أن يعلن عنها فور جهوزها، بحيث يكون الهدف الرئيسي نشر الكمية التي سيتسلمها لبنان في فترة لا تتعدى شهرا.

وقال إن هناك ست مستشفيات حكومية تعمل في مجال الكوليرا وهي مستشفيات عكار والمنية وطرابلس والهرمل والحريري الجامعي إضافة إلى مستشفى بعبدا الذي بدأ استقبال مرضى الكوليرا، موضحا أن هناك 305 إصابات مثبتة و11 حالة وفاة و70 حالة في المستشفيات.