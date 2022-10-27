اخبار الخليج

وزير خارجية تونس يبحث مع ممثل برنامج الأغذية العالمى مجالات التعاون

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يبحث مع ممثل برنامج الأغذية العالمى مجالات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، الأربعاء، مع ممثل برنامج الأغذية العالمي الجديد بتونس "سارجيو راؤول باليتو" مجالات التعاون المشترك. 

وثمّن الوزير - خلال اللقاء - علاقات التعاون المتميزة التي تجمع تونس ببرنامج الأغذية العالمي، داعيا إلى المزيد من مشروعات وأنشطة البرنامج لخدمة الأولويات التنموية الوطنية، خاصّة في المجالات التي تعني بمقاومة الفقر وتطوير التعليم ودفع الادماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والفئات محدودة الدخل.

من جانبه، أكد "باليتو" اعتزازه بتعيينه ممثلا لبرنامج الأغذية العالمي في تونس، مؤكدا عزمه على مواصلة العمل مع كافة المؤسسات التونسية لتوفير أكبر قدر ممكن من الاحتياجات التنموية الوطنية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا