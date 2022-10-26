شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يأمر بإطلاق سراح 6 أشخاص من الجنسية الباكستانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرَّحَ مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعفو وإطلاق سراح 6 أشخاص من الجنسية الباكستانية تم إيقافهم في شهر رمضان الماضي إثر قيامهم بالاعتداء على سيدة باكستانية ومرافقيها بألفاظ مسيئة في ساحة المسجد النبوي الشريف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ويأتي ذلك استجابةً لطلب دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف بالعفو عنهم.