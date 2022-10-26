اخبار الخليج

خادم الحرمين الشريفين يأمر بإطلاق سراح 6 أشخاص من الجنسية الباكستانية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يأمر بإطلاق سراح 6 أشخاص من الجنسية الباكستانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرَّحَ مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعفو وإطلاق سراح 6 أشخاص من الجنسية الباكستانية تم إيقافهم في شهر رمضان الماضي إثر قيامهم بالاعتداء على سيدة باكستانية ومرافقيها بألفاظ مسيئة في ساحة المسجد النبوي الشريف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ويأتي ذلك استجابةً لطلب دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف بالعفو عنهم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا