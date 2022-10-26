شكرا لقرائتكم خبر عن "الرئاسى اليمنى" يؤكد أهمية تفعيل دور المنظمات الدولية للتخفيف من معاناة اليمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمى، أهمية تفعيل دور المنظمات الدولية في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، وحماية الحقوق والحريات والتصدي للإجراءات الحوثية التعسفية بحق النساء، والقيود المفروضة على سفرهن، وحرية انتقال الافراد والسلع.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم /الأربعاء/ مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة مدير عمليات اللجنة مارتين شويب، ومعه رئيسة بعثة اللجنة في اليمن كاثرينا ريتز، حيث أشاد بدور اللجنة في حماية ضحايا الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية، وتنسيق الجهود والانشطة الاغاثية، وتعزيز العمل باحكام القانون الدولي الانساني والمواثيق والمعاهدات ذات الصلة.



وتطرق اللقاء الى الجهود الحكومية من اجل التقدم في ملف الافراج عن جميع المحتجزين، والضغوط المطلوبة لدفع المليشيات الارهابية على التعاطي الجاد مع هذا الملف الانساني.