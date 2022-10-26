شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولى بمساءلة الاحتلال عن جرائمه ضد نساء فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولى باحترام وضمان احترام أحكام القانون الدولى، وتحمل مسؤولياته تجاه النساء والفتيات الفلسطينيات الأكثر تضررا من نظام الفصل العنصرى الذى تفرضه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية.

ودعت الوزارة، في بيان صحفي بمناسبة يوم المرأة الفلسطينية، الذي يصادف السادس والعشرين من شهر أكتوبر من كل عام، إلى ضرورة مُساءلة إسرائيل عن جرائمها وانتهاكاتها المُمنهجة وواسعة النطاق بحقهنّ.

وأكدت" أنها ستواصل الجهود على كافة الأصعدة لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وتحديدا النساء والفتيات، إلى حين إنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض فلسطين، وضمان ممارسة نسائنا لحقوقهنّ غير القابلة للتصرف، بما فيها الحق في تقرير المصير والعودة والاستقلال".

ووجهت الوزارة، التحية للمرأة الفلسطينية في يومها الوطني، في ظل ما تُعانيه من جرائم الاحتلال وانتهاكاته لحقوقها، وتصاعد وتيرة العنف ضدها، وضد أبنائها وإخوتها.

وأشارت إلى اعتقال قوات الاحتلال ما يزيد على 111 امرأة منذ بداية العام الجاري، وأنه ما زالت 32 منهن يقبعن في سجون الاحتلال في ظروف قاسية ومهينة ولا إنسانية، تحت العنف والتعذيب والاضطهاد وسياسة الإهمال الطبي التي كانت آخر ضحاياها الأسيرة الشهيدة سعدية فرج الله صاحبة 68 سنة.