شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: عودة عشرات الأسر السورية من مخيمات اللجوء فى لبنان إلى بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت اليوم عشرات الأسر السورية المهجرة القاطنة فى مخيمات اللجوء فى لبنان، عبر معبرى الدبوسية بريف حمص والزمرانى بريف دمشق، إلى قراهم وبلداتهم.

و أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء، بأن تلك الأسر عادت إلى قواهم "التي حررها الجيش السوري من الإرهاب"، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة السورية لإعادة المهجرين إلى بلادهم.

وأضافت "سانا" أن الجهات المعنية في محافظتى حمص وريف دمشق اتخذت جميع الإجراءات لاستقبال العائدين إلى وطنهم بالتعاون والتنسيق مع مديريات الصحة والشؤون المدنية والهجرة، كما قدمت فرق صحية في معبري الدبوسية والزمراني الخدمات اللازمة للعائدين ولقاحات للأطفال، في حين تم تأمين سيارات لتُقلهم إلى مناطقهم وتأمين وصول أمتعتهم التي تقلها شاحنات نقل خاصة.

