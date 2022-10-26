شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت مصادر محلية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الاقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فيه.