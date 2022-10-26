شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة برج خليفة باللون الأزرق بمناسبة اليوم العالمى للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضئ كل من مبنى أدنوك فى العاصمة الإماراتية أبوظبى وبرج خليفة فى مدينة دبى، باللون الأزرق، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للأمم المتحدة.

وقال حساب الأمم المتحدة بالإمارات فى تغريدة عبر "تويتر": "بمناسبة يوم الأمم المتحدة، تم إضاءة كل من مبنى أدنوك فى أبو ظبى وبرج خليفة فى دبى، تكريما للذكرى الـ77 للأمم المتحدة والعلاقة الاستراتيجية المستمرة مع دولة الإمارات لأكثر من 50 عاما".