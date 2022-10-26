شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة وقف التصعيد بشكل عاجل بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الولايات المتحدة عن بالغ قلقها إزاء تصاعد وتيرة التوترات وأعمال العنف فى الضفة الغربية، مع التشديد على ضرورة وقف تصعيد الموقف بشكل عاجل.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في واشنطن العاصمة لمناقشة لتجديد التأكيد على قوة العلاقات الثنائية.

وبحث الجانبان، بحسب البيان، المخاوف الأمنية المشتركة، بما في ذلك التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا ونفوذ إيران في المنطقة.

وهنأ وزير الخارجية الأمريكي الرئيس الإسرائيلي على الإبرام المرتقب للاتفاق التاريخي الذي يحل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان بوساطة الولايات المتحدة.. كما ناقشا فرص توسيع وتعميق علاقات إسرائيل مع الدول العربية، "بحسب ما ورد في نص البيان".