شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس السيادة بالسودان يؤكد الاهتمام بإنشاء المشروعات الخدمية في جنوب دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الدكتور الهادي إدريس يحبي، اهتمام الحكومة الاتحادية بإنشاء المشروعات الخدمية والتنموية بولاية جنوب دارفور.

وقال عضو مجلس السيادة - في تصريحات الثلاثاء خلال زيارته التفقدية لعدد من المرافق الخدمية والتنموية بالولاية - إنه سيعمل على توفير احتياجات المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة بالحكومة الاتحادية، وعلى تكملة المشروعات التي شارف جزء منها مراحله النهائية.

وتفقد عضو مجلس السيادة، يرافقه والي ولاية جنوب دارفور المكلف حامد التجاني هنون وأعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية، سير العمل والأداء بكبري السريف الذي يربط شرق مدينة نيالا بمناطقها الغربية، وتبلغ تكلفته 6 ملايين دولار.

وأشاد عضو مجلس السيادة، خلال زيارته لمستشفى الأطفال والنساء والوليد بالمدينة، بالمراحل المتقدمة التي وصل إليها مشروع المستشفى والتي بلغت أكثر من 90 في المائة، مشيراً إلى أن هذا المستشفى يعمل على توطين العلاج بكل ولايات دارفور.

كما تفقد عضو مجلس السيادة، مراحل وسير العمل والأداء بالميناء البري بنيالا، وبورصة نيالا التي شيدت وفق أحدث المواصفات، لقياس ميزان الشاحنات المتنقلة بين ولايات دارفور والعابرة من وإلى غرب إفريقيا.

كما وقف عضو مجلس السيادة، على عدد من المناطق التي تأثر فيها المواطنون والمرافق الحكومية بالسيول والأمطار خلال خريف هذا العام، مؤكدا حرص الحكومة الاتحادية، بالتنسيق مع حكومة الولاية،على تخفيف آثار الهدام بعدد من الأودية التي أحدثت الكثير من الأضرار بممتلكات المواطنين خلال موسم الخريف، كما وعد بتقديم الدعم بالتنسيق مع حكومة الولاية لتوفير وإكمال المشروعات الخدمية والتنموية بهذه المناطق.