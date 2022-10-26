شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سامسونج تطرح أول هواتفها الذكية المصنعة في مصر "صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحت شعار "صنع في مصر"، طرحت شركة سامسونج، الدفعة الأولى من هواتفها الذكية المصنعة في مصر بالسوق المحلي.

ويتم بيع الهواتف المصنعة محليا لدى فروع الشركة وإثنين من الوكلاء المعتمدين، على أن يتم تباعا طرح كميات أكبر من الهواتف في السوق المصري لتلبية الطلب على هواتف الشركة، وفق وسائل إعلام محلية.

ويعد إطلاق أول هاتف محمول صنع في مصر للشركة من مصنعها بمحافظة بني سويف، التي تبعد عن القاهرة ساعة ونصف الساعة، بادرة استثمار هامة تشجع المزيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، حسبما أفادت شعبة المحمول بالغرف التجارية.

وأنتجت شركة سامسونج، بمصنعها بمدينة بني سويف هواتف محمولة من فئة جالاكسي A، بنسبة تصنيع محلي مناسبة.

وتعتزم الشركة زيادة إنتاجها من الهواتف المحمولة، وفقا لحجم الطلب المحلي والدولي، مع استمرار إنتاج أحدث أجهزة التليفزيونات والشاشات والتابلت المدرسي.

ويبلغ استثمارات مصنع سامسونج في بني سويف 270 مليون دولار أمريكي، ويصدر نحو 85% من إنتاجه إلى منطقة الشرق الأوسط و36 دولة أفريقية.

وأعلن وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول في مصر، أن حلما تحقق بخروج تليفونات ذكية من تصنيع شركة المحمول العملاقة سامسونج مصنوعة في مصر بالفعل، مشيرًا إلى أن الأمر ممتد بمفاوضات مستمرة منذ 3 أشهر، فيما سيساعد ذلك في تخفيض أسعار هذه النوعية من الهواتف.

ولا تعتبر شركة سامسونج الأولى في مصر التي تعمل على إطلاق نسختها المصرية من هواتفها المحمولة، حيث أعلنت شركة نوكيا العملاقة لصناعة المحمول عن قرب إصدار أول هاتف من هواتفها صنع في مصر مع العمل على التوسع في صناعة المحمول داخل السوق المصرية التي يصل حجم الشراء فيها إلى 18 مليون هاتف سنويا تقريبا.

وتمتلك مصر تجربة بالفعل في صناعة الهاتف المحمول بالكامل من تصنيع الشركة المصرية «سيكو»، فيما يتم العمل على تصنيع هاتف محمول من تصنيع شركة فيفو التي أعلنت إطلاق مصنعها في مصر خلال الفترة الماضية.

وتراجعت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 50.7%، لتصل إلى 299.1 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، مقابل 607 ملايين دولار في الفترة المقارنة من العام السابق.