شكرا لقرائتكم خبر عن التيار الحر اللبناني يدعو للحوار للتوافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر (الفريق السياسي للرئيس اللبناني ميشال عون) إلى الحوار للتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفًا للرئيس عون الذي تنتهي ولايته يوم الاثنين المقبل.

وأكد باسيل - في مؤتمر صحفي له مساء اليوم، عقب اجتماع تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار) - أن التيار مستعد للتعامل بإيجابية مع أي دعوة للحوار سواء على المستوى المسيحي من خلال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، أو أي دعوة من الخارج أو من الداخل، مشددًا على أن قناعة التيار أنه لا يمكن الوصول إلى انتخاب رئيس إلا بتأمين الأغلبية المطلقة بحسب الدستور.

وأضاف أن الدستور اللبناني لا يسمح لفريق أن يتحدى فريق آخر، مشددًا على أن الجميع اليوم في حالة عجز سواء عن تأمين النصاب الدستوري لانتخاب رئيس جديد أو حتى الأكثرية داخل المجلس، مؤكدًا أن التيار سيذل مزيدًا من الجهد لمحاولة تجنب الفراغ في مقعد رئيس الجمهورية.

واعتبر باسيل أن الدستور يمنع انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية لحكومة لا يمكن أن تمارس صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق لكونها حكومة تصريف الأعمال، مؤكدًا أن صلاحيات الرئيس في حال الفراغ يمارسها مجلس الوزراء منعقدًا وليس الحكومة أو رئيس الحكومة.

ووصف باسيل ما اعتبره محاولة تسليم صلاحيات الرئيس لحكومة تصريف الأعمال بأنه عملية سطو على الدستور والموقع الأول في الدولة من قبل هيئة فاقدة لصلاحياتها وفاقدة لشرعيتها وميثاقيتها ودستوريتها – على حد وصفه.