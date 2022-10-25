شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: بدء العمل بأول مستشفى ميداني لعلاج الكوليرا بعكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية بدء العمل اليوم في أول مستشفى ميداني لوباء الكوليرا والذي تم افتتاحه في منطقة ببنين بعكار شمالي البلاد وهي المنطقة التي تشهد أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة والمشتبه بها بالبلاد.

وأوضحت الوزارة أنه تم تجهيز المستشفى بـ٢٠ سريرا وبالمستلزمات الطبية كافة، من أدوية وأمصال تكفي لعلاج أكثر من ٥٠٠ مريض، إضافة إلى تزويد الطاقم الطبي بكميات وافرة من مستلزمات الحماية الشخصية ومواد التعقيم لحمايتهم من التقاط العدوى من المرضى.

ويتواجد في المستشفى فريق من المسعفين من الصليب الأحمر اللبناني وبعض الجمعيات الأهلية، حيث أشارت الوزارة إلى أن الفريق مستعد ومدرب لنقل المرضى من المستشفى الميداني إلى أقرب مستشفى في المنطقة عند الضرورة.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أنه تم تزويد المستشفى الميداني للكوليرا بكميات كافية من مادة المازوت ليحظى بالتغذية بالكهرباء على مدار ساعات اليوم كافة.

جدير بالذكر أن حالات الكوليرا المثبتة والمشتبه بها في لبنان بلغت 718 حالة كما تم تسجيل 11 حالة وفاة حتى أمس. ويبلغ عدد الحالات في ببنين حوالي 44 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات المثبتة في عكار حوالي 104 حالات.