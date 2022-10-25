شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطيني يطلع سفراء "مجموعة ميونخ" على الوضع بالأراضى المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اجتماعه مع سفراء مجموعة ميونيخ.

وقال الشيخ في تصريح مقتضب له نشره عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، "التقيت اليوم مع سفراء مجموعة ميونيخ "مصر، الأردن، فرنسا، ألمانيا"، حيث تم وضعهم في صورة آخر التطورات الميدانية والتصعيد الإسرائيلي الخطير".

وأضاف أنه تم تبادل وجهات النظر "حول آليات تفعيل دور المجموعة إقليميا ودوليا لخلق أفق سياسي وكذلك الضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات الأحادية كافة".

وشكر الشيخ الدول الأربعة على الجهد الذي يبذل من قبلهم والدعم المتواصل من الأشقاء والأصدقاء لضرورة وجود رؤية سياسية ترتكز على الشرعية الدولية تنهي الاحتلال الإسرائيلي.