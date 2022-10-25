شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: المئات يحيون صلاة الكسوف في 90 مسجداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا مئات المصلين فى 90 مسجداً بمحافظات الكويت الست صلاة كسوف الشمس في تمام الساعة الواحدة والنصف.

وتضرع المصلون إلى الله تعالى أن يحفظ الكويت من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

وقد انتهى كسوف الشمس الجزئى الذى شهدته مصر، بعد أن وصل لذروته فى القاهرة في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريباً حيث غطي قرص القمر حوالي 37.3% من قرص الشمس.

وبدأ الكسوف فى الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريباً ككسوف شبه ظلى (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ) وحتى نهايته ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

وأمكن رؤيته ككسوف جزئي في أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا.