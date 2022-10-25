شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: إلغاء إقامات من أمضوا أكثر من 6 أشهر خارج الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن قطاع شؤون الجنسية والاقامة سيبدأ الإلغاء الإلكتروني لإقامات العمالة مادة 17 (قطاع حكومي) ومادة 19 (شريك في القطاع الأهلي) ومادة 22 (التحاق بعائل) ومادة 23 (الدراسة) ومادة 24 (كفيل نفسه) والذي مضى على تواجدهم خارج البلاد مدة 6 أشهر فأكثر. وفق صحيفة الأنباء الكويتية.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم احتساب مدة تواجدهم خارج البلاد اعتبارا من 1/8/2022 حتى 31/1/2023 ومن ثم يتم إلغاء إقامتهم تلقائيا وذلك لمرور 6 أشهر على تواجدهم خارج البلاد تطبيقا لأحكام المادة 12 فقرة 3 من قانون إقامة الأجانب.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني قد سبق أن نوهت بأن قطاع شؤون الجنسية والإقامة سيبدأ في الإلغاء الإلكتروني لحملة الإقامة وفق المادة 18 (قطاع أهلي) المتواجدة خارج البلاد 6 أشهر فأكثر اعتبارا من 1/11/2022، والذي بدأ احتساب مدة وجودها خارج البلاد اعتبارا من 1/5/2022، حيث يحق له البقاء خارج البلاد حتى 31/10/2022 وبعد هذا التاريخ تلغى الإقامة.

و قال مصدر أمني إن الأعداد المنطبق عليها من حملة المادة 22 تقدر بنحو 324 ألف وافد ويشار إلى أن المادة 22 للوافدين خاصة بالملتحقين على الزوج أو الابن أو الأمهات، أما المادة 19 فتمنح للمستثمر أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي والمادة 23 للدارسين وإقامة عمل لمقدم دليل تواجد مصدر إنفاق، ويمكن تقديم الطلب عليها عبر الموقع الإلكتروني، أو التجديد أو الإلغاء.

ويدخل من ضمن مادة 24 إقامة الأرملة أو المطلقة للمواطن، وكان لها أبناء، ويمكن تجديدها.