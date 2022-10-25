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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشير دراسات عديدة إلى أن الكاكاو يمكن أن يساعد في درء خطر عدة أمراض مهددة للحياة.

وفي الواقع، يقدم بحث جديد، نُشر في مجلة Frontiers in Nutrition، حجة قوية للاستمتاع بالكاكاو وكذلك الشوكولاتة، والاستفادة قدر الإمكان من تأثيرها على خفض خطر الإصابة بثلاث حالات رئيسية، على وجه الخصوص.

دراسات: الكاكاو يقلل من خطر 3 أسباب رئيسية للوفاة في العالم



ومن المعروف أن الكاكاو غني بنوع معين من المركبات النباتية، يسمى البوليفينول، والذي تؤكد الدراسات قدرته على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، مع تحسين الوظيفة الإدراكية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعد الخرف وأمراض القلب والسكتة الدماغية من الأسباب الرئيسية للوفاة، ما يشكل تهديدا كبيرا لطول العمر.

ولحسن الحظ، الكاكاو يعد أحد الأغذية الرئيسية التي يمكن أن تساعد في درء هذه الظروف الصحية القاتلة.

أمراض القلب والسكتة الدماغية

يعد ارتفاع ضغط الدم أحد العوامل الرئيسية لكل من هذه الأمراض القلبية الوعائية.

وارتفاع ضغط الدم، يعني أن قلبك يجب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم حول الجسم ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بمرور الوقت.

وهذا هو المكان الذي يأتي فيه دور الكاكاو والبوليفينول في الإنقاذ، من خلال قدرته على خفض ضغط الدم وتحسين تصلب الشرايين.

ويتردد صدى هذه التأثيرات في العديد من الدراسات، بما في ذلك بحث منشور في مجلة Frontiers in Nutrition، والذي كشف قدرة الكاكاو على على خفض ارتفاع ضغط الدم لمدة ثماني ساعات خلال التجارب.



وعلاوة على ذلك، اقترح هذا البحث أن الكاكاو قد يكون فعالا مثل بعض أدوية ضغط الدم.

وأوضح الفريق أنه مع مزيد من البحث، يمكن استخدام الكاكاو في الممارسة السريرية ويمكن أن يساعد في تجنب الحالات الرئيسية.

الخرف

بحث دراسة نُشرت في مجلة Cellular Biochemistry في تأثيرات مستخلص الكاكاو على نموذج مختبري لمرض ألزهايمر، يسمى Vitro.

ويعزل نموذج Vitro الخلايا والكائنات الحية الدقيقة عن بيئتها الطبيعية، ما يسمح للباحثين بإلقاء نظرة ثاقبة على سلوكها.

ووجد الفريق أن مادة البوليفينول الموجودة في الكاكاو تؤدي إلى تأثيرات وقائية للأعصاب، ما يشير إلى أن العلاج يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ الجيدة أو حتى تحسينها.

ومع ذلك، هناك حاجة حاليا لبحوث تركز بشكل مباشر على ما إذا كان الكاكاو يمكن أن يساعد في منع حالة سرقة العقل.

وبناء على هذه الدراسات المختلفة، قد يكون بوليفينول الكاكاو قادرا على تعزيز طول العمر من خلال الحماية من الحالات الثلاثة الشائعة.

ينتج داء السكري من النوع الثاني عن ضعف في إنتاج الإنسولين، وهو هرمون يتمثل دوره الرئيسي في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

وبعد أن يتجردوا من هذه الآلية الرئيسية، يتعين على مرضى السكري من النوع الثاني تغيير نظامهم الغذائي لتجنب المضاعفات الناجمة عن ارتفاع نسبة الجلوكوز.

وتشير الأبحاث إلى أن طعاما مفاجئا يمكن أن يساعد في التحكم في هذه المستويات، في غضون "دقائق"، وهو الشوكولاتة.

والشوكولاتة الكريمية والحلوة هي وجبة خفيفة محببة للكثيرين. وفي حين أن معظمها عادة ما يكون معبأ بالسكر، إلا أن هناك استثناء لكل قاعدة.

ووفقا لبحث نُشر في مجلة Nutrition and Metabolic Insights، يمكن لنوع معين من الشوكولاتة أن يكون فعالا في إدارة مستويات السكر المرتفعة في الدم.

ويوضح البحث أن ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الأكل يرتبط بمضاعفات لدى مرضى السكري من النوع الأول والنوع الثاني.

وبناء على ذلك، شرعت الدراسة في التحقيق في كيفية تأثير الشوكولاتة الداكنة الخالية من السكر على مستويات السكر في الدم بعد الأكل.

ومقارنة بالشوكولاتة الداكنة العادية، تم تحلية النوع المستخدم في الدراسة باستخدام ستيفيا وإريثريتول وإينولين.

وقام الباحثون بتجنيد 13 مشاركا تناولوا 34غ من الشوكولاتة الداكنة الخالية من السكر أو 34غ من الشوكولاتة الداكنة التقليدية.

وبعد ذلك، قاس فريق البحث مستويات الجلوكوز في الدم بعد 120 دقيقة من تناول الطعام.

ووجدت الدراسة أن الشوكولاتة الخالية من السكر أدت إلى انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم مقارنة بالشوكولاتة الداكنة التقليدية خلال الوقت نفسه.

وبينما تبدو هذه الدراسة واعدة، أضاف الباحثون أن التأثيرات طويلة المدى على التحكم في الجلوكوز "لا يزال يتعين تحديدها".

ويتمثل السبب الآخر الذي يجعل الشوكولاتة الداكنة مفيدة لمرضى السكري، في محتواها العالي من المغنيسيوم.

وتوضح المعاهد الوطنية للصحة أن ارتفاع مستويات السكر في الدم وكذلك مرض السكري ارتبطت بنقص المغذيات الدقيقة، بما في ذلك نقص المغنيسيوم.

وعلاوة على ذلك، يشير الموقع الصحي إلى أن المغنيسيوم قد ثبت أيضا أنه يخفض مستويات السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

وأشارت دراسة نُشرت في Journal of Community Hospital Internal Medicine Perspectives، إلى أن الشوكولاتة الداكنة قد تساعد في درء مرض السكري من النوع الثاني.

وتقول النتائج: "بشكل عام، تشير الأدلة من هذه الدراسات إلى أن الكاكاو قد يكون مفيدا في إبطاء تقدم مرض السكري من النوع الثاني وتحسين مقاومة الإنسولين في متلازمة التمثيل الغذائي. وهناك آليات معقولة للتأثيرات المضادة للأكسدة لبوليفينول الكاكاو للتأثير بشكل مباشر على مقاومة الإنسولين، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري".

تشمل الأعراض الرئيسية لمرض السكري من النوع الثاني ما يلي:

- التبول أكثر من المعتاد (خاصة في الليل)

- الشعور بالعطش طوال الوقت

- الشعور بالتعب الشديد

- فقدان الوزن غير المقصود

- بطء في التئام الجروح

- رؤية مشوشة