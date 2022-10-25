شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اللبنانية تعرب عن القلق إزاء أعمال العنف باليمن وتدعو لضبط النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن عميق قلقها إزاء أعمال العنف المتصاعدة في اليمن، داعية الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والعودة إلى التهدئة ووقف التصعيد.

وعبرت الخارجية اللبنانية في بيان لها اليوم عن رؤيتها بأن لغة السلاح لا تخدم تعزيز مناخ الهدنة، معتبرة أنها تقوض الثقة المرجوة لتعزيز الاستقرار في اليمن كمدخل إلزامي للوصول إلى حل سياسي طال انتظاره لحفظ السلم والأمن الداخلي والإقليمي.