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الخارجية اللبنانية تعرب عن القلق إزاء أعمال العنف باليمن وتدعو لضبط النفس

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القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن عميق قلقها إزاء أعمال العنف المتصاعدة في اليمن، داعية الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والعودة إلى التهدئة ووقف التصعيد.

 

وعبرت الخارجية اللبنانية في بيان لها اليوم عن رؤيتها بأن لغة السلاح لا تخدم تعزيز مناخ الهدنة، معتبرة أنها تقوض الثقة المرجوة لتعزيز الاستقرار في اليمن كمدخل إلزامي للوصول إلى حل سياسي طال انتظاره لحفظ السلم والأمن الداخلي والإقليمي.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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