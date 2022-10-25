شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يعتدون على وزير فلسطينى ويحرقون سيارتين شمال رام الله للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتدى مستوطنون إسرائيليون، بحماية جيش الاحتلال، الثلاثاء، على رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، وعلى عدد من المزارعين، كما أحرقوا سيارتين، إحداهما رسمية، في منطقة "ترمسعيا" شمال رام الله، وذلك للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

وذكر رئيس دائرة التوثيق في الهيئة أمير داود أن جيش الاحتلال والمستوطنين اعتدوا على طاقم الهيئة والمزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون بالضرب، وإطلاق الغاز المسيل للدموع، مشيرا إلى أن المستوطنين أحرقوا سيارة تابعة لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وسيارة أخرى ملك أحد سكان منطقة "ترمسعيا".

وكان الوزير مؤيد شعبان قد تم الاعتداء عليه في طولكرم يوم /الجمعة/ الماضي، خلال مشاركة تضامنية في فعالية لقطف الزيتون مع المزارعين.