شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني: ضبط 9 مطلوبين فى مداهمة مدعومة بالقوات الجوية والبحرية بمخيم نهر البارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني القبض على 9 مطلوبين خلال مداهمة نفذتها قوة عسكرية بدعم من القوات الجوية والبحرية بمخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين، والذي يقع بمحافظة لبنان الشمالي على بعد 16 كيلومترا من مدينة طرابلس شمالي العاصمة بيروت.