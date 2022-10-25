شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عطل مفاجئ في تطبيق واتساب اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرض تطبيق واتساب (WhatsApp) التابع لشركة "ميتا" إلى عطل مفاجئ صباح اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من قطع الخدمة عن أنظمة الهاتف القديمة.

عطل مفاجئ في تطبيق واتساب اليوم الثلاثاء

اشتكى مستخدمون تعرض تطبيق "واتساب" لمشاكل في الخدمة صباح اليوم الثلاثاء حسب ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المستخدمون إن خدمات "واتساب" المملوكة لشركة "ميتا" عانت من اضطراب جزئي.

وعلى الرغم من عدم وجود رد رسمي أو إقرار من "واتساب"، إلا أن هناك تقارير تفيد بأن المستخدمين غير قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل على منصة المراسلة.

وكانت شركة واتساب أعلنت قطع خدماتها بداية من 24 أكتوبر/ تشرين الأول عن أنظمة تشغيل آيفون iOS 10 أو iOS 11، وهي الأنظمة المعمول بها في هواتف iPhone 5S وiPhone 6 وiPhone 6S، وألزمت مستخدمي تلك الهواتف بتحديث نسخة iOS كشرط للاستمرار في استخدام واتساب، إلا أن هذه النسخة غير متوافقة مع هواتف iPhone 5 وiPhone 5C وبالتالي لن يستطيع مستخدموها التحديث.

وأكدت شركة واتساب أنها لن تدعم iOS 12 أو أحدث، لكنه يوصي باستخدام أحدث إصدار متاح للهاتف من خلال زيارة موقع دعم Apple لمعرفة كيفية تحديث برنامج iPhone الخاص بالمستخدم.

أما فيما يخص هواتف أندرويد، فلم تعلن الشركة عن قطع خدماتها عن أنظمة آندرويد، ولكن المستخدمين فوجئوا صباح اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر/ تشرين الأول عن قطع الخدمة تمامًا عن هواتفهم.

يستخدم تطبيق واتساب للمراسلات الفورية نحو 2 مليار مستخدم حول العالم، ويعد التطبيق الأكثر شعبية في أوروبا وأمريكا والمنطقة العربية.

يشهد العالم، الثلاثاء، كسوفًا جزئيًا للشمس يشمل مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي.

وتستمر الظاهرة ساعتين، لن تؤدي إلى ظلمة كاملة لكن يتعين على الراغبين في متابعتها التزام الحذر.

وقال المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس، إن الظاهرة تبدأ في الساعة 08،58 بتوقيت جرينتش في أيسلندا، وتنتهي عند الساعة 13،02 قبالة الهند، مرورًا بأوروبا وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال عالم الفلك في مرصد باريس فلوران ديليفلي لوكالة الأنباء الفرنسية إنه عند الحد الأقصى للكسوف المتوقع فوق كازاخستان، ستكون الشمس مخفية بنسبة 82،2%، "لكن ذلك لن يكون كافيًا لإحداث الظلام" الدامس في وضح النهار.

وأضاف أنه "لبدء الشعور بالظلام في السماء، وإدراك نوع من الضوء البارد، فإنك تحتاج على الأقل إلى 95% من التعتيم على الشمس".

وسيتمكن سكان المناطق المعنية من رؤية الكسوف شرط أن يكون الطقس جيدًا، من خلال النظر إلى الشمس بنظارات مناسبة وجديدة، لتجنب حروق العين، أو استخدام أدوات مكبرة (مناظير أو تلسكوبات) مع مرشح، متوفرة في المراكز التي ستنظم المراقبة.

ويحدث كسوف الشمس عادة عندما يتحرك ظل القمر بين الشمس والأرض، ما يحجب أشعة الشمس ويلقي بظلاله على أجزاء من الأرض.

ظل القمر ليس كبيرًا بما يكفي لابتلاع الكوكب بأكمله، لذلك يقتصر الظل دائمًا على منطقة معينة، وتتغير هذه المنطقة خلال مسار الكسوف لأن القمر والأرض في حركة مستمرة: تدور الأرض باستمرار حول محورها أثناء دورانها حول الشمس، والقمر يدور حول الأرض. هذا هو السبب في أن كسوف الشمس يبدو أنه ينتقل من مكان إلى آخر.

كشف مركز الفلك الدولي أن أول دول عربية ستشاهد كسوف الشمس الجزئي يوم الثلاثاء المقبل، هي دول شمال إفريقيا.

وستكون دولة تونس هي أول دولة تشاهده في الساعة التاسعة و41 دقيقة و3 ثوان صباحا بتوقيت جرينتش (العاشرة و41 دقيقة و3 ثوان صباحا بالتوقيت المحلي)، ثم ينتقل بعد ذلك إلى دول غرب آسيا، ليصل الذروة في الساعة 11:00 صباحا بتوقيت جرينتش، إلى أن ينتهي في الساعة 01:02 ظهرا بتوقيت جرينتش في وسط بحر العرب، حيث ستكون دولة سلطنة عمان هي آخر دولة تشاهد الكسوف في الساعة (الثالثة إلا عشر دقائق بعد الظهر بالتوقيت المحلي).



وتشير الحسابات الفلكية، إلى أن الكسوف لن يكون مشاهدا في 3 دول عربية فقط، هي المغرب وموريتانيا وجزر القمر.

ويحدث الكسوف فى وضع الاقتران أي أن حدوثه يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، وهذا الشهر وفي نهاية ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ يوم الثلاثاء سيشهد العالم كسوفًا جزئيًا للشمس.

ويقول المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر في بيان، إن الكسوف يبدأ شبه ظلي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، ليتحول بعد ذلك إلى كسوف جزئي مرئي بالعين المجردة، وتصل الفترة من بدايته كشبه ظلي وحتى تحولة لجزئي ثم انتهاءه، نحو 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

وستكون أعلى نسبة للكسوف في روسيا بنسبة 86%.، وبالنسبة للدول العربية، ستكون أعلى نسبة في شمال العراق، تليها بلاد الشام والنصف الشمالي من الجزيرة العربية، ومن ثم مصر والنصف الجنوبي من الجزيرة العربية، ومن ثم ليبيا وتونس والسودان والصومال وجيبوتي، وسيكون مرئيا بشكل بسيط جدا من شمال شرق الجزائر فقط.

وتحدث ظاهرة الكسوف بشكل عام عندما تصطف الشمس والقمر والأرض في خط مستقيم، بحيث يمر القمر بيننا وبين الشمس مما يؤدي إلى حجب صورة الشمس كليا أو جزئيا لسكان الأرض.