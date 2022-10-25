شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة التونسية تبحث البرنامج الثقافي الخاص بالقمة الفرنكوفونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي، على ضرورة الوقوف على مختلف مراحل نقل القطع واللوحات الفنية إلى أماكن العرض بجربة بالتعاون مع المختصّين من المعهد الوطني للتراث ومختلف الوزارات والمصالح المعنية لضمان سلامة هذه القطع وتوظيفها الجيّد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة الدكتورة حياة قطاط القرمازي، اليوم الاثنين، مع قيادات الوزارة لمتابعة سير الإعداد للبرنامج الثقافي الخاص بالقمة الفرنكفونية في نسختها الثامنة عشرة، والترتيبات التقنية واللوجستية والفنية الخاصة بالإعداد لهذا الحدث الذي تحتضنه جزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر المقبل.

وذكر بيان لوزارة الثقافة أنه تم خلال اللّقاء استعراض أبرز المضامين الفنية والإبداعيّة التي تصاحب أيام القمّة، والتي تعكس ثراء تونس تراثيا وحضاريا.

وتخصص وزارة الشؤون الثقافية بمناسبة انعقاد القمّة الفرنكفونية برنامجا ثقافيا وفنيا متنوّعا من خلال الأنشطة التي ستحتضنها القرية الفرنكفونية، وتحتوي المضامين الرقمية والمعارض المختصة على نماذج من فنون الخط والفن الحديث والمعاصر والكتب والعروض الموسيقية، إلى جانب الأنشطة الثقافية الموازية بمختلف دور الثقافة بولاية مدنين.