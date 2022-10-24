شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور الأولى لمقر انعقاد القمة العربية فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف دولة الجزائر الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، في يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، حيث تسبقها الفاعليات التحضيرية بدء من يوم 26 أكتوبر الجارى.

وسوف تعقد فاعليات القمة العربية في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" في العاصمة الجزائرية.

مقر انعقاد القمة العربية فى الجزائر

وكان قد أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، باللقاء الذى جمعه اليوم الاثنين بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إطار الاستعدادات للقمة العربية.

وأضاف أبو الغيط في تصريحات صحفية، الرئيس تبون شخصية رائعة واصفا المقابلة بأنها اتسمت بالحماس والولاء للوطن العربي والرغبة في تحقيق نجاح تام للقمة المقبلة.