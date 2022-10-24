شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. كسوف جزئى للشمس بالكويت وتعطيل الدراسة وإقامة صلاة الكسوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية الكويتية تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء، للطلبة فقط، في كافة المدارس الحكومية والخاصة بسبب الكسوف الجزئي للشمس على أن تستأنف الدراسة بعد غد الأربعاء.

وذكرت وزارة التعليم الكويتية في بيان اليوم الاثنين، أن هذا القرار يأتي نظرا للكسوف الجزئي الذي ستمر به الكويت يوم غد الثلاثاء عند الساعة 20ر01 ظهرا، حرصا منها على سلامة الطلبة، وبناء على توصيات وزارة الصحة بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة قبل الكسوف بساعتين لحماية العين.

من جانبها، دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية اليوم الأئمة والخطباء إلى إقامة صلاة الكسوف ظهر يوم غد الثلاثاء عند الساعة 30ر01 ظهرا.