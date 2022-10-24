شكرا لقرائتكم خبر عن البريد التونسى يصدر طابعا بمناسبة الدورة الـ31 لجامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصدر البريد التونسي، غدا الثلاثاء، طابعا بريديا موحدا بمناسبة انعقاد الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل.

وذكر بيان للبريد التونسي، اليوم الإثنين، أن إصدار هذا الطابع البريدي يأتي تخليدا للحدث العربي الهام، وتأكيدا لأهمية البعد العربي في سياسة تونس الخارجية، مضيفا أنه سيتم عرض هذا البريد للبيع للجمهور بداية من يوم غد بجميع مكاتب البريد، كما يمكن الحصول عليه عن بعد عبر شبكة الإنترنت.