الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف فندقا بالصومال

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الاثنين، إدانة واستنكار الأردن لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتضامنه مع حكومة وشعب جمهورية الصومال.. معرباً عن أحر التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.