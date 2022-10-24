شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف فندقا بالصومال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في مدينة "كيسمايو الجنوبية" الصومالية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الاثنين، إدانة واستنكار الأردن لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتضامنه مع حكومة وشعب جمهورية الصومال.. معرباً عن أحر التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.