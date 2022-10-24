شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لبنانى يصل سوريا الأربعاء المقبل لمناقشة مسألة ترسيم الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، لترؤس الوفد اللبناني إلى دمشق يوم الأربعاء المقبل لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف مناقشة مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين.

وبحسب الرئاسة اللبنانية، يضم الوفد اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، والمدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط السيدين وسام شباط ووسام ذهبي، ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش اللبناني المقدم البحري عفيف غيث.