شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير يوضح.. ما خطورة تناول الأرز يوميا؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر أخصائي التغذية الروسي أليكسي كوفالكوف، من خطر الإصابة بمرض السكري بسبب تناول الأرز يوميا.

خبير يوضح.. ما خطورة تناول الأرز يوميا؟

ويكشف الخبير في حديث لراديو "سبوتنيك"، لماذا يشكل تناول الأرز يوميا خطورة على الصحة، وكيف يمكن تقليل هذه الخطورة، إذا كان الشخص معتادا على تناول هذه المادة الغذائية.

ووفقا له، الخطر الرئيسي للأرز هو احتوائه على نسبة عالية من النشا.



ويقول، "إذا أخذنا الأرز ووضعناه في إناء فيه ماء مع بضعة قطرات من اليود، سوف نرى ان لون الماء يتحول إلى اللون الأسود، بسبب تفاعل اليود مع النشا".

ويضيف: "هذا النشا يتحول في جسم الإنسان إلى غلوكوز، الذي يرفع مستوى السكر في الدم. لذلك يضطر البنكرياس إلى إفراز كمية كبيرة من الأنسولين، وهذا يؤدي عاجلا أم آجلا إلى ما يسمى بتحمل الأنسولين، إي فترة ما قبل الإصابة بمرض السكري. ولاحقا يمكن ان يتطور النوع الثاني من السكري إلى مرض السكري المعتمد على الأنسولين".

ويضيف، تظهر هذه المخاطر، عندما يتناول الشخص الأرز يوميا. ولتقليل هذه المخاطر ينصح الخبير بتناول أنواع الأرز، التي مؤشر نسبة السكر فيها منخفض. (مؤشر نسبة السكر في الدم، هو مؤشر يميز معدل ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد تناول منتج معين).

ويقول، " هذا المؤشر منخفض في الأرز المعالج بالبخار، كما أنه منخفض في أنواع بسمتي، والأرز المخصص لتحضير البلوف".

وينصح الخبير كل من يعاني من ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم الامتناع عن تناول الأرز. أما الذين لا يعانون من هذه المشكلة فيمكنهم تناول الأرز دون خوف.

يعد الأرز أكثر الحبوب شيوعا في جميع أنحاء العالم وذلك بسبب تكييفه لاستكمال مجموعة كبيرة من النكهات والأطباق، ويشكل الأرز خمس إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة على مستوى العالم.

الأرز الأبيض أو الأرز المخصب كما هو معروف، هو أحد الأنواع الأكثر شيوعا، الأرز الأبيض هو الأرز المكرر، مما يعني أنه قد تم طحنه لإزالة القشرة الخارجية وطبقات النخالة والجراثيم، وعلى الرغم من انتشاره يميل الأرز الأبيض إلى الحصول على سمعة سيئة بسبب طريقة معالجته، خاصةً بالمقارنة مع الأرز البني الذي يحتوي على نسبة غذائية أكبر من الحبوب الكاملة.

قالت أخصائية التغذية ومؤلفة كتاب الطبخ الصحي المكون من 7 مكونات، لورين ماناكير لموقعEat this، هناك بعض الآثار الجانبية المدهشة، لتناول الأرز منها الجيدة ومنها السيئة:

إعطاء المزيد من الطاقة

تقول ماناكير:"الأرز الأبيض هو مصدر للكربوهيدرات، وهو المصدر الرئيسي للوقود لجسمك، بالإضافة إلى ذلك فإن العديد من أنواع الأرز الأبيض، على الأقل في الولايات المتحدة، مدعمة بفيتامينات B التي قد تساعد في دعم مستويات الطاقة أيضا."

ووفقا لبحث نُشر في المجلة Nutrients، فإن جميع فيتامينات B، باستثناء حمض الفوليك تشارك في خطوة واحدة على الأقل من نظام إنتاج الطاقة داخل الخلية، وتؤكد الدراسات على ضرورة الحصول على جرعة من كل فيتامين B لاكتساب الطاقة. والقليل جدا منه سيحد من إنتاج الجسم للطاقة، مما قد يكون له تأثير سلبي على التمثيل الغذائي والصحة العامة.

قد يحتوي على الزرنيخ

وفقا لماناكير، يعد الزرنيخ عنصرا نادرا يمكن أن يؤدي، عند استهلاكه بشكل متكرر وبكميات كبيرة، إلى بعض النتائج الصحية غير السارة، وتوضح: "تم العثور على الزرنيخ في الأرز، لذلك عندما تستهلك هذه الحبوب، يدخل هذا العنصر إلى جسمك".

على الرغم من أن الأرز الأبيض يحتوي على نسبة أقل من الزرنيخ مقارنة بالأرز البني، إلا أنه لا يزال من المهم تجنب الإفراط في تناوله وتنويع الحبوب، بعض الخيارات التي تحتوي على نسبة أقل من الزرنيخ والتي تستحق المحاولة هي القطيفة والكينوا والبرغل والفارو.

يساهم في تقوية العظام

اتضح أن تناول الأرز الأبيض قد يوفر ميزة كبيرة عندما يتعلق الأمر بصحة العظام، تقول ماناكير: "نعلم جميعا أن الكالسيوم وفيتامين Dمن العناصر الغذائية المهمة لصحة العظام، لكن أحد المغذيات الرئيسية المجهولة لصحة العظام المنغنيز، أحد العناصر الرئيسة المتواجد في الأرز الأبيض".

قد يساهم في الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

بينما هناك حاجة إلى مزيد من البيانات، تشير بعض الدراسات إلى وجود صلة بين استهلاك الأرز الأبيض وخطر متلازمة التمثيل الغذائي، حسب ماناكير.

ووفقا لمايو كلينك، "متلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من الحالات التي تحدث معا، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2." وتشمل هذه الحالات ارتفاع نسبة السكر في الدم، وزيادة الدهون في الجسم حول الخصر، وزيادة ضغط الدم، ومستويات غير طبيعية من الكوليسترول أو الدهون الثلاثية.