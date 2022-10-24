شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يتلقى رسالة خطية من بوتين للتهنئة بانتخابه رئيسا للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية، أن الرئيس العراقي التقي سفير روسيا الاتحادية لدى العراق البروس كوتراشيف حاملا رسالة الرئيس الروسي.

ووجه الرئيس العراقي تحياته وتقديره إلى بوتين، مؤكداً تطلّع العراق نحو تعزيز علاقات الصداقة الثنائية التي تجمع البلدين والعمل نحو توسيعها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يُحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين.