شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات جزائرية - يمنية لتعزيز علاقات التعاون وسبل تعزيزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزيرا خارجية الجزائر رمطان لعمامرة واليمن أحمد عوض بن مبارك علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب التشاور والتنسيق حول المسائل الجوهرية المتعلقة بالقمة العربية، التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي جمع لعمامرة، مساء الأحد، بمقر الخارجية الجزائرية بالعاصمة، مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك، الذي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى الجزائر.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الوزير اليمني أكد دعم بلاده للمساعي التي بادرت بها الجزائر في سبيل لم شمل الدول العربية وتعزيز التضامن بينها خدمة لقضاياها الرئيسية.

كما أعرب عن ثقته في أن تكلل هذه الجهود بنجاح القمة خاصة وأنها تحظى بتقدير ومساندة الدول العربية التي تتطلع إلى هذا الموعد لرفع التحديات التي تفرضها الاضطربات المشهودة إقليميا ودوليا.

وبحسب البيان، تطرق رئيسا دبلوماسية البلدين إلى تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، حيث أعرب الوزير لعمامرة عن إدانة الجزائر للاعتداء الأخير الذي استهدف منشآت نفطية مسببا خسائر مادية، مجددا في ذات السياق التعبير عن تضامن الجزائر الثابت مع اليمن قيادة وشعبا وتطلعها لتجاوز هذا البلد الشقيق محنته بفضل وحدة أبنائه وانخراطهم جميعا في مسار سياسي للوصول إلى تسوية شاملة للأزمة وإنهاء التدخلات الخارجية في شؤونهم الداخلية.