شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين منظمة الأمن والتعاون الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أهمية تعزيز التعاون والحوار بين منظمة الأمن والتعاون الأوروبي والشركاء المتوسطيين في مختلف القضايا الأساسية التي تهم المنطقة وصولا إلى نتائج ملموسة على صعيد تعزيز الأمن بمفهومه الشامل.

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي، هيلغا شميدت الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، مساء الأحد في البحر الميت، عشية انعقاد المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، الاثنين في منطقة البحر الميت، برئاسة وزير خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية الذي ترأس بلاده مجموعة الشركاء المتوسطيين في المنظمة، وبحضور وزير خارجية بولندا زبيغنيف راو، وممثلين عن الدول الأعضاء ال٥٧ في المنظمة، وشركائها المتوسطيين والآسيويين ال١٠، والأمين العام للجمعية البرلمانية المتوسطية روبيرتو مونتيلا، وعدد من أعضائها البرلمانيين.

وشدّد الصفدي، في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، على حرص الأردن على التعاون مع المنظمة، التي تعد المنظمة الأمنية الإقليمية الأكبر في العالم التي تعنى بالعمل على تحقيق الأمن والاستقرار وتعميق الحوار بين مختلف الدول والحضارات.

من جانبها، أعربت الأمين العام للمنظمة هيلغا شميدت عن تقدير المنظمة لاستضافة الأردن لأعمال المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، مشيدة بالدور الأردني الفعال في الشراكة المتوسطية من أجل التعاون، وبالدور الذي يضطلع به الأردن في دعم جهود تحقيق الأمن والسلام وتعزيز الحوار بين الحضارات.