شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: ضبط خليتين حوثيتين للتفجير وزراعة العبوات الناسفة فى تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شرطة محافظة "تعز" اليمنية، اليوم الأحد، ضبط خليتين إرهابيتين متورطتين في تنفيذ جريمتي زرع وتفجير العبوات الناسفة وسط المدينة، ومرتبطتين مباشرة بمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانياً وتعمل لصالحها.

وقال مدير عام شرطة "تعز" العميد منصور الأكحلي - في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - إن الأجهزة الأمنية قبضت على خليتين إرهابيتين مكونتين من ستة أفراد، عقب تورطها في تنفيذ جريمتي زرع وتفجير العبوات الناسفة وسط المدينة.



وأضاف أن الخليتين متسببتان بشكل مباشر في الحادث الأخير المتمثل بتفجير طقم عسكري في حي سوق القبة والذي أودى بحياة قاضٍ وطفلة واثنين آخرين من المواطنين اليمنيين، إضافة لحادث تفجير سيارة أخرى في وقت سابق بالقرب من سوق المركزي بشارع جمال والتي أصيب على إثرها ثلاثة مواطنين.



وأشار إلى أنه تم ضبط الجناة بعد عمليات رصد دقيقة للجناة وبالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب وإدارة البحث الجنائي..مؤكداً إيداع المتهمين الحجز لاتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى جهة الاختصاص.



كما استعرض مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بشرطة تعز المقدم أسامة الشرعبي، إحصائية بعدد الجرائم الإرهابية التي تم تنفيذها وعدد المطلوبين الذين تم ضبطهم والإجراءات التي قامت بها شرطة المحافظة تجاه تلك القضايا.