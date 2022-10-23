شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم "عرين الأسود" الفلسطينى يعلن اغتيال الاحتلال الإسرائيلى أحد كوادره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تنظيم "عرين الأسود" الفلسطيني، اليوم الأحد، اغتيال إسرائيل أحد كوادره، في البلدة القديمة في محافظة "نابلس" شمال الضفة الغربية.

وقال التنظيم في بيان صحفي له: إن الشهيد هو تامر الكيلاني، موضحا أنه تم اغتياله بعبوة ناسفة زرعت في دراجة نارية، أثناء مروره بحارة الياسمينة في البلدة القديمة من نابلس بالضفة الغربية، وتم تفجيرها لدى مروره.

واشتهر تنظيم عرين الأسود - الذي لم يكن معروفا قبل بضعة أشهر - بعملياته الخاطفة ضد الأهداف الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقد سببت عملياته النوعية إحراجًا شديدًا للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.