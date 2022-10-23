شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لليمن يدعو إلى مضاعفة الجهود لتجديد وتوسع الهدنة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المبعوث الخاص مجددا أنه يجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت في بداية شهر أكتوبر الجاري عن خيبة أمل بشأن عدم التوصل لاتفاق يقضي بتمديد الهدنة في اليمن وتوسيعها، لكن في الوقت نفسه أكدت أنها لم تفقد الأمل بعد، وأن الوقت لم ينفد أمام الطرفين لفعل ما ينبغي القيام به من أجل فائدة أبناء اليمن.

وكان المبعوث الخاص قد تقدم في الأول من أكتوبر الجاري، بمقترح إلى الأطراف لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر مع إضافة عناصر أخرى إضافية، بناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في الأشهر الستة الماضية.