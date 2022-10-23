شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودى يبحث مع الرئيس الجزائرى العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص التعاون المشترك بين المملكة والجزائر في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

من جهتها، أعلنت الرئاسة الجزائرية اعتذار ولي العهد السعودي عن عدم حضوره اجتماع القمة العربية في نوفمبر المقبل. وتعقد القمة العربية الحادية والثلاثين، في الجزائر مطلع نوفمبر 2022.