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ولي العهد السعودى يبحث مع الرئيس الجزائرى العلاقات الثنائية بين البلدين

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القاهرة - سامية سيد - أجرى الأمير بن عبد العزيز، السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص التعاون المشترك بين المملكة والجزائر في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

من جهتها، أعلنت الرئاسة الجزائرية اعتذار ولي العهد السعودي عن عدم حضوره اجتماع القمة العربية في نوفمبر المقبل. وتعقد القمة العربية الحادية والثلاثين، في الجزائر مطلع نوفمبر 2022.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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