شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات السورية تسقط 6 صواريخ إسرائيلية استهدفت مطارى دمشق والديماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة في سوريا أن الدفاعات السورية أسقطت صاروخين مجنحين و4 صواريخ موجهة أطلقتها "إف 16" إسرائيلية على مطاري دمشق، والديماس غربي دمشق.