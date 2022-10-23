شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق COP27.. كل ما تريد معرفته عن قمة المناخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مع بدء العد التنازلي لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ أتاحت مصر تطبيق COP27 للمشاركين لمتابعة كافة الأخبار والصور.

وتنطلق الفعاليات في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 197 طرفا من أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، إن البنية التحتية المعلوماتية جاهزة في مدينة شرم الشيخ لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27.

جاء ذلك خلال جولة الدكتور عمرو طلعت التفقدية لمدينة شرم الشيخ، لمتابعة تجهيزات البنية التحتية المعلوماتية في المدينة، استعدادا لاستضافة قمة المناخ COP27.

وأعطى الدكتور عمرو طلعت إشارة البدء لإطلاق تطبيق المحمول COP27 للمشاركين بالمؤتمر، والذي يمكنهم تحميله من "أبل ستور" و"جوجل بلاي".

ويحصل المشارك من خلاله على العديد من الخدمات الصحية والسياحية واللوجيستية، ويسهل له انتقالاته ويتعرف منه على آخر أخبار المؤتمر.

كما يمكنه من ترجمة أي توجيهات أو إشارات كتابية إلى لغته التي يتقنها.

ويشمل التطبيق أهم خدمات الطوارئ، ووسيلة تواصل مباشرة مع خدمة عملاء الزائرين، حيث تم تطوير التطبيق بالكامل بأياد مصرية بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية.

كما يتميز بالتكامل مع مقدمي الخدمات الرقمية من الوزارات والجهات المعنية من خلال أنظمة تكنولوجية لتقديم الخدمات المختلفة للمشاركين بالمؤتمر، وأكد أن هذا التطبيق بمثابة دليل للمشاركين في المؤتمر.