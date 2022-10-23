شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة الموريتانى: تحضيرات لأن تكون نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الثقافة الموريتاني محمد ولد اسويدات، عن بدء التحضيرات لأن تكون نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية.

وقال ولد اسويدات - في تصريح صحفي السبت في نواكشوط لدى عودته من أعمال الدورة الثانية عشر لمؤتمر وزراء الإعلام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في تركيا - إن موريتانيا بدأت التحضير العملي لأن تكون نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2023، داعيا الدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، إلى تقديم العون للخطة العملية لهذا الحدث.

وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت - الأسبوع الماضي - على بيان يقضي باعتماد نواكشوط عاصمة للثقافة للعام 2023.