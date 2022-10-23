الرئيس الجزائرى يبحث مع حكومته مشروعين قانونيين يتعلقان بالقضاء وممارسة الحق النقابى

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القاهرة - سامية سيد - يبحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، الأحد، خلال الاجتماع الذي سوف يترأسه مع أعضاء حكومته، مشروعين قانونيين يتعلقان بالقضاء وممارسة الحق النقابي.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان - أن الاجتماع سيقوم بدراسة أيضا آليات عمل وكلاء السيارات الجديدة ومراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة وبرنامج الحكومة لإحياء ذكرى ثورة التحرير الجزائرية في الأول من نوفمبر 1954.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يجتمع أسبوعيًا بصفة دورية مع أعضاء الحكومة لبحث عدد من المسائل التي تطرأ على الساحة المحلية ومناقشة خطط عمل الحكومة إزاء تسيير الحياة اليومية للمواطنين.