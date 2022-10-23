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الجيش اللبنانى: طائرة إسرائيلية مسيرة عن بعد تخترق الأجواء جنوبى البلاد

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القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش اللبناني أن طائرة مسيرة عن بعد (درون) تابعة لإسرائيل اخترقت الأجواء اللبنانية اليوم من فوق بلدة كفرشوبا بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.

وأضاف الجيش اللبناني - في بيان اليوم - أنه في تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة (ببالتوقيت المحلي)، قامت طائرة إسرائيلية مسيرة عن بعد باختراق الأجواء اللبنانية لمسافة حوالي 600 مترا ولمدة 5 دقائق ثم غادرت الأجواء باتجاه إسرائيل.

وأوضح أن قيادة الجيش تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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