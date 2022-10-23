شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة استطلاع حوثية فى "يافع" الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، اليوم/السبت/ طائرة استطلاعية تابعة لمليشيا الحوثي في سماء مديرية الحد في "يافع" الحدودية، جنوبي البلاد.

ونقلت قناة (الفضائية) اليمنية عن مصدر عملياتي في محور يافع - لم تسمه - القول إنّ الدفاعات الجوية تمكّنت من إسقاط الطائرة اليوم أثناء قيامها بالتجسس والقيام بأعمال عدائية في أجواء مديرية الحد بيافع الحدودية.

وشهدت جبهة الحد بيافع، مواجهات عنيفة طيلة الأيام الماضية بين الجيش اليمني من جهة ومليشيا الحوثي الإرهابية من جهة أخرى؛ أدت لخسائر فادحة في الأرواح والعتاد للمليشيات.