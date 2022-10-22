شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تسخير كافة الإمكانات لتحقيق الخطط النفطية الاستراتيجية المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتى الدكتور، بدر الملا، الحرص على تسخير كافة الإمكانات للمساعدة في تحقيق الخطط النفطية الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية في القطاع النفطي.

ولفت الملا - عقب زيارته لمقر شركة النفط الكويتية اليوم السبت- إلى أهمية التنسيق مع جهات الدولة لتذليل أية معوقات قد تؤثر في سير تلك المشاريع وسرعة إنجازها، معربا عن تطلعه للتعاون مع كل القيادات النفطية للعمل الجاد نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.



وأثنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة (نفط الكويت) خلال تاريخها الذي يمتد لأكثر من ثمانية عقود، داعيا الى الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي وتطويره وصقل مهاراته بما ينعكس بالفائدة على المجتمع والقطاع النفطي على حد سواء.



وشدد الملا على الاهتمام بالصحة والسلامة لانعكاساته الإيجابية على سلامة الأفراد والمنشآت وبما يمنح التميز للقطاع النفطي على المستوى العالمي ويعزز من الإنتاجية.