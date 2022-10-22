شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن يتقبل أوراق اعتماد السفير المصري لدى فلسطين .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، أوراق اعتماد سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين إيهاب سليمان، خلفا للسفير طارق طايل.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، التي جرت في مقر الرئاسة الفلسطينية - بحسب وكالة وفا - بمدينة رام الله، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي الفلسطيني اللواء منير الزعبي.

واستعرض السفير المصري، حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.