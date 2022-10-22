شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية تواصل تلقي طلبات الترشح للانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، لليوم السادس على التوالي، تلقي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل .

وفي إطار متابعة عمليات قبول طلبات الترشح والوقوف على سير العمل بالمكاتب الفرعية للهيئة، قام عضوا الهيئة العليا محمد نوفل فريخة ومحمود الواعر، اليوم السبت، بزيارة إلى المكتب الرئيسي لقبول أوراق الترشح بمدينة باجة، والمكتب الرئيسي بمدينة بنزرت .

وقال الواعر - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الهدف الرئيسي من هذه الزيارات هو الوقوف على سير العمل بالمكاتب الفرعية، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات في مرحلة تقديم طلبات الترشح، والتصدي لحل أي مشكلات قد تواجه موظفي الهيئة في المكاتب الرئيسية والفرعية .

وأكد أن عملية قبول طلبات الترشح تسير بشكل جيد حتى الآن في معظم مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية، والتي تلقت حتى الآن 690 طلبا، مشيرا إلى أن المكاتب مستمرة في تلقي طلبات الترشح حتى يوم الإثنين المقبل .