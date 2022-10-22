رئيس الوزراء العراقي المكلف يبحث مع تحالف "العزم" آلية اختيار الحكومة الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، مع تحالف "العزم" آلية اختيار الحكومة الجديدة.

وذكر المكتب الإعلامي للتحالف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت - أن التحالف استقبل، في مقرّه بالعاصمة بغداد، السوداني بحضور نواب وعدد من قيادات التحالف؛ لبحث مستجدات المشهد السياسي وسبل التعاون لاختيار الحكومة الجديدة وفق آليات وضوابط من شأنها إنتاج حكومة قادرة قوية.

من جانبه، أكد رئيس التحالف مثنى عبد الصمد السامرائي أهمية مراعاة الاستحقاقات الانتخابية لجميع الأطراف السياسية لتحمّل مسؤولية دعم تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن التحالف سيساهم بشكل جاد في جهود تشكيل الحكومة على الوجه الذي يصب في مصلحة الشعب العراقي.

يذكر أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021 ، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا ) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.

وانتخب مجلس النواب العراقي (الخميس 13 أكتوبر 2022) عبد اللطيف رشيد (مستقل) رئيسا للجمهورية، بأغلبية 162 صوتا بينما حصل منافسه برهم صالح (الحزب الوطني الكردستاني) على 99 صوتا في الجولة الثانية للتصويت، بعد انسحاب ريبير أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي نافس في الجولة الأولى، وكلف رشيد؛ محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة في بغداد.