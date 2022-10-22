شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين الهجوم الحوثي على ميناء الضبة اليمني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت السعودية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة الحوثي بطائرتين مسيرتين على ميناء الضبة النفطي في مدينة (المكلا) بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.. مشيرة إلى أن هذا الأمر يؤكد استمرار الميليشيا ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية وتهديد البيئة البحرية بالتلوث.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن الهجوم يعد خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، وتصعيدا من ميليشيا الحوثي بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن، والتي رفضت تمديدها وتوسيعها بالرغم من كل الجهود المبذولة، وحرص الحكومة اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديدها انطلاقا من مسؤولياتها تجاه شعبها.

وأكدت الوزارة موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات شعبه، واستمرار دعم التحالف العربي، وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تمديد الهدنة وإيقاف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.