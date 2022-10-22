شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوازات السعودية": يمكن تمديد تأشيرة الزيارة قبل انتهائها بـ7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة للأفراد عبر حساب المستضيف في منصة «أبشر» (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ7 أيام، ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لإتمام الاجراء. وفق صحيفة"عكاظ" .

وكشفت المديرية، عن أن التعليمات تلزم ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة 180 يوما، فيما تفرض غرامة تأخير تمديد تأشيرة الزيارة بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها.

وأكدت "الجوازات"، أنه لا يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة، مشددة على أن وجود مخالفات مرورية على سجل المستضيف لا يعيق من تجديد تأشيرة الزيارة لمن هم على سجله عبر منصة «أبشر»، كما أن انتهاء هوية مقيم المستضيف لا يعيق تمديد تأشيرة الزيارة للزائر.