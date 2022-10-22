شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسى يعترض أكثر من 800 مهاجر بحرا فى ليلة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطني التونسي اعتراض أكثر من 800 مهاجر بينهم مئات التونسيين، أثناء محاولتهم الإبحار إلى أوروبا ليلة الخميس الماضي.

وقال المتحدث باسم الحرس في بيان إنه تم إحباط عدد 37 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة من مختلف سواحل البلاد ونجدة وإنقاذ عدد 813 مجتازا أكثر من نصفهم يحملون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون.

وأضاف أن السلطات أوقفت 48 شخصا في مناطق مختلفة بينهم ستة مطلوبين "من أجل تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة".

وتم منذ مطلع العام حتى سبتمبر اعتراض أكثر من 23500 مهاجر قبالة الساحل التونسي من مواطني دول جنوب الصحراء والتونسيين وجنسيات أخرى، وفق "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وأحصى المنتدى مصرع وفقدان 507 مهاجرين في البحر خلال الفترة نفسها.

وبحسب وزارة الداخلية الإيطالية، نجح 15430 مهاجرا تونسيا هذا العام في الوصول إلى الساحل الإيطالي الذي لا يبعد سوى 150 كيلومترا من الساحل التونسي.

وترجع الهجرة الجماعية لتونسيين إلى الأزمة الاقتصادية المستفحلة والوضع السياسي غير المستقر.