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موسم الرياض 2022.. عروض مذهلة في حفل الافتتاح (صور)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلقت مساء الجمعة، فعاليات موسم الرياض 2022، والذي يقام هذا العام تحت شعار "فوق الخيال".

وفي حفل افتتاح فعاليات موسم الرياض، وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في ، تركي آل الشيخ، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير ، على الاهتمام الكبير بقطاع الترفيه.

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ورّحب تركي آل الشيخ بحضور حفل افتتاح موسم الرياض قائلا: "أهلا بكم في موسم الرياض".

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وأضاف: "أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يحظى به قطاع الترفيه وموسم الرياض من اهتمام ودعم، وأعلن افتتاح موسم الرياض بنسخته الثالثة تحت شعار (فوق الخيال)".

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وتضمن حفل افتتاح موسم الرياض عرضا عالميا لسيرك دو سوليه وحفلة غنائية ومجموعة من عروض الدرونز التي زيّنت سماء العاصمة السعودية الرياض، بالإضافة لألعاب نارية مبهرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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