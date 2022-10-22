شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسم الرياض 2022.. عروض مذهلة في حفل الافتتاح (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلقت مساء الجمعة، فعاليات موسم الرياض 2022، والذي يقام هذا العام تحت شعار "فوق الخيال".

وفي حفل افتتاح فعاليات موسم الرياض، وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الاهتمام الكبير بقطاع الترفيه.

ورّحب تركي آل الشيخ بحضور حفل افتتاح موسم الرياض قائلا: "أهلا بكم في موسم الرياض".

وأضاف: "أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يحظى به قطاع الترفيه وموسم الرياض من اهتمام ودعم، وأعلن افتتاح موسم الرياض بنسخته الثالثة تحت شعار (فوق الخيال)".

وتضمن حفل افتتاح موسم الرياض عرضا عالميا لسيرك دو سوليه وحفلة غنائية ومجموعة من عروض الدرونز التي زيّنت سماء العاصمة السعودية الرياض، بالإضافة لألعاب نارية مبهرة.