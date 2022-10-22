شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يطرد رتلا أمريكيا من محيط تل تمر بريف الحسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترض حاجز للجيش السورى رتلا للقوات الأمريكية في ريف الحسكة الشمالي شرقي سوريا، حاول المرور عبر منطقة الحاجز.

وأفادت وسائل إعلامية إن الجيش السوري طرد رتلا لوحدة أمريكية في قريتي تل اللبن وأم الخير التابعتين لبلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأضاف المراسل إن الرتل ضم خمس مدرعات عسكرية حاولت المرور من المنطقة.

وكان عناصر الجيش السوري اعترضوا في الثالث عشر من سبتمبر 2022 رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 4 مدرعات عسكرية وشاحنة صغيرة، ومنعوه من العبور إلى منطقة منصيف جنوب شرق مدينة القامشلي.